В Тверской области планируют сделать международным проект поисковых работ подо Ржевом

Предполагается, что к всероссийской акции присоединятся Белоруссия, Казахстан и Киргизия

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Вахта памяти. Ржев - Дальний Восток", в рамках которой с 2021 года проводятся раскопки подо Ржевом в Тверской области с привлечением студентов и молодежи, станет в 2024 году международной. К проекту присоединятся Белоруссия, Казахстан и Киргизия, сообщили ТАСС в постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при президенте России.

"Смена 2024 года - это поиск общих исторических смыслов, межкультурный обмен. Участниками смены выступят студенты и молодежь от 18 до 30 лет из дальневосточных регионов - Амурской области, Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Забайкальского и Камчатского краев, Магаданской области, Приморского края, Якутии, Сахалинской области и Хабаровского края, а также из Донецкой Народной Республики. Впервые в смене 2024 года примут участие представители Луганской Народной Республики, Белоруссии, Киргизии и Республики Казахстан", - рассказали в постпредстве.

Всероссийская акция "Вахта памяти. Ржев - Дальний Восток" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Основная цель - продвижение и популяризация поисковой деятельности среди молодежи из дальневосточных субъектов РФ, формирование теоретических и практических навыков работы по поиску и восстановлению имен бойцов Красной Армии, погибших и пропавших без вести в битве за Ржевско-Вяземский плацдарм. Проект проходит на базе военно-патриотического лагеря имени якутского снайпера и Героя Советского Союза Федора Охлопкова в поселке Есемово Тверской области. С 2021 по 2023 годы в проекте приняли участие свыше 200 человек, поисковыми отрядами подняты останки 28 красноармейцев.

Территория Ржевского района была захвачена фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находилась в оккупации, сражения проходили до марта 1943 года. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм, где развернулась Ржевская битва. В общей сложности в ходе боев с советской стороны погибли, были ранены, пропали без вести более 1,3 млн человек.