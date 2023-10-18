ЮНИСЕФ сообщил о гибели сотен детей с момента обострения палестино-израильского конфликта

Тысячи получили ранения, добавили в фонде

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Сотни детей погибли, более 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома с момента очередного обострения 7 октября палестино-израильского конфликта. Об этом заявила во вторник исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

"Всего за 11 дней сотни детей трагически погибли, не считая сегодняшних смертей (после удара по больнице в секторе Газа - прим. ТАСС), и еще тысячи получили ранения, и более 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в заявлении Рассел, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ. "Каждый ребенок заслуживает мира", - отметила она.