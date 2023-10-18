18 октября, 01:42
Палестино-израильский конфликт

ЮНИСЕФ сообщил о гибели сотен детей с момента обострения палестино-израильского конфликта

Сектор Газа. AP Photo/ Ali Mohmoud
Сектор Газа
© AP Photo/ Ali Mohmoud

Тысячи получили ранения, добавили в фонде

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Сотни детей погибли, более 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома с момента очередного обострения 7 октября палестино-израильского конфликта. Об этом заявила во вторник исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

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"Всего за 11 дней сотни детей трагически погибли, не считая сегодняшних смертей (после удара по больнице в секторе Газа - прим. ТАСС), и еще тысячи получили ранения, и более 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в заявлении Рассел, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ. "Каждый ребенок заслуживает мира", - отметила она. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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