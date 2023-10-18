В Хабаровском крае планируют подключиться к программе "Дети в семье"

Проект уже реализуется в 14 пилотных регионах

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Хабаровский край станет регионом-участником в программе "Дети в семье". Об этом сообщила журналистам в Хабаровске после пленарного заседания XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"У нас 14 пилотных регионов, где реализуется программа "Дети в семье", и уже идет существенное сокращение [количества] малышей [в социальных учреждениях]. <…> Вчера с губернатором Хабаровского края [Михаилом Дегтяревым] обсудили, что регион подключится к этой программе. Губернатор обещал свести до нуля [количество] малышей, которые находятся в социальных учреждениях субъекта", - сказала Львова-Белова.

Она пояснила, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, уделяется особое внимание. "Мы возвращаем их в кровные семьи, устраняя те преграды, которые раньше были, помогаем с устройством в замещающие семьи, когда понимаем, что нет реабилитационного потенциала у семьи или ребенок оказался в статусе сироты. Нам важно это направление продолжать", - подчеркнула детский омбудсмен.

Проект "Дети в семье" нацелен на сокращение количества детей до четырех лет в спецучреждениях. Также его целью является укрепление профилактики социального сиротства, помощь семьям, находящимся в трудной ситуации, реформирование органов опеки и попечительства и развитие семейного устройства.