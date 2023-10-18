Якутский институт культуры планирует сотрудничать с вузами Казахстана

В частности, предполагается развивать академические обмены

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) будет сотрудничать с двумя вузами Казахстана - университетом Алматы Менеджмент (AlmaU) и Казахской национальной академией искусств. Об этом сообщила ТАСС ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

"Наши вузы могут сотрудничать в сфере адаптации культурных кодов в креативных индустриях, развития межкультурного сотрудничества. Мы намерены развивать академические обмены, включая обмен студентами, преподавателями, исследователями, в том числе онлайн, совместную реализацию образовательных программ и программ двойного диплома", - сказала Игнатьева.

AlmaU - частный университет, который специализируется в бизнес-образовании, одно из основных направлений обучения - креативные индустрии. "Самое главное достижение вуза - интеграция традиций западного, отечественного и российского образования, что создает новые технологии подготовки профессионалов с бизнес-мышлением. И мы намерены сотрудничать с вузом в сфере бизнес-образования, поскольку к 2030 году в рамках программы "Приоритет 2030" мы видим себя как сильный предпринимательский вуз, в котором учат в том числе прикладным и маркетинговым навыкам", - отметила ректор.

Кроме этого, вузы заинтересованы в реализации краткосрочных модулей, стажировок, развитии совместных национальных и международных проектов и консалтинга для индустрии. "В AlmaU функционируют девять школ, четыре центра. Прежде всего, нам интересно сотрудничество со Школой медиа и кино, Центром урбанистики, Центром креативных индустрий. Примечательно, что обучение проходит на трех языках: казахском, русском и английском по более чем 20 специальностям. Мы посетили компанию "Казахфильм", на базе которого студенты вуза проходят практикоориентированное обучение. Нам интересно было ознакомиться с работой лабораторий по виртуальному продакшну, нейромаркетингу", - добавила Игнатьева.

Представители АГИКИ также посетили Казахскую национальную академию искусств, где обучают классическим видам искусств, фольклорным направлениям. Большинство педагогов учебного заведения прошли российскую школу художественного и музыкального образования. "Руководство академии готово с нами сотрудничать. Мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве, в частности, разработать программы двойного диплома в сфере классического образования", - заключила собеседница агентства.

АГИКИ в 2022 году получил грант госпрограммы "Приоритет 2030", цель которой - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта.