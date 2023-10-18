В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска возникновения пожаров

Это связано с устойчивой сухой и теплой погодой на территории края

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края ввели режим повышенной готовности из-за высокого класса пожарной опасности, сообщает пресс-служба правительства края.

"В Приморье в связи с пожароопасным сезоном введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. Как отметили в Министерстве по делам ГО и ЧС региона, ввиду устойчивой сухой, теплой погоды на территории края сохраняется высокий класс пожарной опасности. Органы управления и силы приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках введенного режима даны задачи определить границы территорий, на которых существует риск возникновения пожаров, и принять все необходимые меры по предупреждению угрозы чрезвычайной ситуации.

По данным Приморского гидрометцентра, на юге региона и в нескольких северных районах установлен четвертый класс пожароопасности леса, в Хасанском районе - пятый класс пожароопасности леса.