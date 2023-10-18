В Якутии планируют ежегодно проводить чемпионат по креативным индустриям

Первый прошел в Якутске с 10 по 15 октября

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Первый в регионе чемпионат по креативным индустриям "Айар уустар" (в переводе с якутского "Творящие мастера"), прошедший в Якутске с 10 по 15 октября, планируется проводить ежегодно. Об этом сообщила ТАСС директор колледжа креативных индустрий "Айар уустар" Елена Яковлева.

"В 2023 году соревнования прошли по 10 компетенциям в 2 направлениях: мода и дизайн и информационные технологии. Мы уже думаем, какие дополнительно компетенции добавить в будущем, а также планируем, что чемпионат будет ежегодным", - сказала Яковлева.

Соревнования прошли по компетенциям: цифровой модельер, дизайн модной одежды и аксессуаров, графический дизайн, фото, анимация, веб-технологии, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, 3D-моделирование для компьютерных игр, технологии моды и ювелирное искусство. В ходе чемпионата была принята резолюция об учреждении профессионально-образовательного кластера по искусству и креативным индустриям Якутии.

"Соглашение подписали представители регионального Министерства образования и науки, Республиканского института развития профессионального образования и восьми колледжей Якутии, в том числе и наш. Мы ожидаем, что к кластеру также присоединятся и работодатели, чтобы наши студенты были востребованы на рынке труда, - отметила Яковлева. - Подобный кластер создан в Якутии впервые".

Также подписано соглашение между колледжем и Республиканским многоуровневым колледжем (город Улан-Удэ, Бурятия) о создании общественного объединения межрегиональной ассоциации колледжей креативных индустрий.

Инициаторами чемпионата выступили региональное Министерство образования и науки, Институт развития профессионального образования и колледж креативных индустрий "Айар уустар". В мероприятии приняли участие 50 конкурсантов из якутских учреждений СПО и Советского политехнического колледжа (город Советский, ХМАО).