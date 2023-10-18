18 октября, 03:05

В Москве ожидаются облачная погода, дождь и до плюс 8 градусов

Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и температура воздуха до плюс 8 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 6-8 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 1 градуса.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4 - плюс 9 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса. 

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