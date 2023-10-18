На Камчатке планируют создать музей истории региона

Предполагается, что его откроют в историческом центре Петропавловска-Камчатского в рамках реализации мастер-плана по реновации города

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. Проектирование здания музея истории Камчатке завершилось на полуострове, планируется, что объект культуры будет открыт в историческом центре Петропавловска-Камчатского в рамках реализации мастер-плана по реновации краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Выставочное пространство будет включать в себя тематические залы и зоны для временных выставок. Тематика выставочных залов будет посвящена открытию Камчатки русскими землепроходцами - Камчатка будет представлена как транспортный хаб для исследований в Тихоокеанском регионе и кругосветных экспедиций, обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году, Русско-Японской войне периода 1904-1905 годов, Курильской десантной операции 1945 года, деятельности Камчатки в годы Второй мировой войны, военно-морской культуре, развитию военно-морской мысли, стратегии, морскому образованию, традициям воспитания и обучения моряков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо музейных предметов в экспозицию будут включены диорамы, панорамы, инсталляции и мультимедийный контент. В инфраструктуру объекта войдут также исследовательский центр, многофункциональный конференц-зал, научная библиотека, сувенирный магазин, кафе и другие пространства.

Просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока президенту РФ Владимиру Путину озвучил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ в 2021 году. Глава государства поддержал идею. По его поручению необходимо разработать планы развития городов, являющихся административными центрами субъектов Дальневосточного федерального округа, и городов с населением свыше 50 тыс. человек, также в перечень входят Тында, Северобайкальск, Большой Камень, Корсаков и Советская Гавань.