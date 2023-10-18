Кабмин не поддержал законопроект о выдворении мигрантов за приставание к гражданам

Предполагалось, что штраф за подобные нарушения составит до 5 тыс. рублей с обязательным выдворением из страны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей с выдворением для мигрантов, которые пристают к гражданам. Копия проекта отзыва на документ есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.

Законопроект разработал вице-спикер Госдумы Владисдав Даванков ("Новые люди"). Парламентарий предлагал дополнить новым положением статью 20.1 ("Мелкое хулиганство") Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). По нему для мигрантов и лиц без гражданства предусматривался штраф от 4 до 5 тыс. рублей с обязательным выдворением из страны за оскорбительное приставание к гражданам.

В правительстве пояснили, что при подготовке законопроекта не учтена уже установленная КоАП ответственность за мелкое хулиганство, "то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества". Также там указали, что в пояснительной записке к законопроекту нет данных, которые объективно свидетельствуют о неэффективности действующего правового регулирования.

В кабмине напомнили о позиции Конституционного суда РФ, согласно которой суды при рассмотрении дел о нарушении иностранцами режима пребывания, влекущем административное выдворение, должны иметь возможность при назначении наказания учитывать обстоятельства, "позволяющие надлежащим образом оценить соразмерность его последствий целям введения данной меры административной ответственности". "Предлагаемое законопроектом установление наказания <…> не согласуется ни с обозначенной позицией Конституционного Суда Российской Федерации, ни с общими правилами назначения административного наказания", - указано в проекте отзыва.

Даванков в беседе с ТАСС заявил, что фракция намерена отстаивать законопроект. "Это вопрос безопасности людей, поэтому будем наш законопроект отстаивать. Изучим отзыв правительства и обсудим дальнейшие шаги на заседании фракции", - пояснил вице-спикер Госдумы.