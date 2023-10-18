На Камчатке предложили конфисковывать орудия лова у браконьеров

Власти региона прорабатывают новые законодательные инициативы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. Новые законодательные инициативы прорабатывают власти Камчатки для борьбы с браконьерством в сфере добычи водно-биологических ресурсов. Одна из них предполагает конфискацию орудий лова и техники у людей, которые были пойманы на месте незаконной рыбалки, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Сейчас в административном законодательстве установлена дополнительная мера ответственности в виде конфискации судов и иных орудий лова, но на практике сделать это достаточно сложно. Суд может конфисковать лодки, моторы, катера, сети и прочие атрибуты незаконной рыбалки только в том случае, если докажет, что они принадлежат браконьеру. В случае если правонарушитель не является собственником имущества, то по решению суда все это возвращается владельцу и наказание ограничивается штрафом. Несовершенство системы позволяет браконьерам снова и снова выходить на незаконный промысел. Предлагаемая инициатива направлена на искоренение данной практики: нет орудий лова - нет возможности совершить правонарушение", - привели в сообщении слова зампреда краевого правительства Юлии Морозовой.

Вторая предложенная региональными властями инициатива касается внесения изменений в уголовное законодательство. Предлагается установить ответственность не только за незаконную добычу рыбы и икры, но и за ее транспортировку в промышленных объемах.

На Камчатке с 1 ноября 2022 года проводится эксперимент по ограничению вывоза икры непромышленного производства в авиабагаже массой свыше 10 кг на одного пассажира. До введения эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышал 500 тонн. Для производства такого количества икры браконьерами, по разным оценкам, уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей. Ежегодный ущерб государству от их действий превышает 15 млрд рублей.