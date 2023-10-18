Собянин: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

По рабочим дням на электробусах совершают более 7,5 тыс. поездок

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число электробусных маршрутов в столице увеличилось до 100. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Всего лишь пять лет прошло со дня открытия первого электробусного маршрута, а сегодня их число уже достигло 100. В конце сентября на экологичный транспорт перевели еще 4 маршрута автобусов в 3 округах столицы", - написал мэр.

Он уточнил, что новые электробусы вышли на маршруты т74 (МЦД Курьяново - станция метро "Кузьминки"), 762 (МЦД Курьяново - станция метро "Братиславская") в ЮВАО и 875 (Троицк (мрк. В) - МЦД Крекшино) в ТиНАО. По рабочим дням на них совершают более 7,5 тыс. поездок.

"Четвертым электробусным маршрутом стал шаттл для студентов МФТИ от станции метро "Физтех" в СВАО. Ему присвоили красивый номер 555. Проезд на нем остался бесплатным, а расписание по-прежнему учитывает график занятий студентов", - добавил Собянин. Кроме того, дополнительная остановка появилась возле общежития №13 для удобства студентов.

По словам мэра, в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранса" составит примерно 30%. Весной были заключены контракты жизненного цикла еще на 1,2 тыс. машин от ПАО "Камаз" и "Группы ГАЗ". Новые электробусы станут улучшенной версией уже привычных москвичам: для комфорта пассажиров свет в салоне будет меняться в зависимости от времени суток, а запас хода будет увеличен с 40-50 км до 80 км, что позволит электробусу дальше ехать после подзарядки.

Собянин отметил, что продолжается развитие зарядной инфраструктуры для электробусов. Так, первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра" открылся в ТиНАО в 2022 году, а парк для электробусов "Митино" заработал в июле этого года на северо-западе Москвы. "Бесшумные, экологичные, надежные электробусы идеально подходят для такого динамичного мегаполиса, как Москва. Поэтому количество электробусных маршрутов будет только расти", - заключил мэр.