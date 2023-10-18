В Японии 90 депутатов посетили храм Ясукуни, считающийся символом милитаризма

Премьер-министр Японии Фумио Кисида воздержался от визита и направил подношение

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Группа из 90 японских депутатов, представляющих разные партии, в том числе правящую Либерально-демократическую партию и оппозиционное Общество обновления Японии, посетили храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом японского милитаризма. Об этом сообщил телеканал NHK.

Храм по случаю начавшегося 17 октября осеннего фестиваля ранее лично посетили министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр экономической безопасности Санаэ Такаити и министр по восстановлению экономики Ёситака Синдо. Премьер-министр Японии Фумио Кисида воздержался от личного посещения и направил подношение - дар "масакаки", который представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки.

Традиционно японские политики посещают или направляют подношения храму Ясукуни три раза в год - по случаю осеннего и весеннего фестиваля, а также в середине августа по случаю капитуляции страны во Второй мировой войне.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.

Глава японского правительства в последний раз лично посетил синтоистское святилище в декабре 2013 года, тогда этот пост занимал ныне покойный Синдзо Абэ.