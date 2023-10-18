Путин назвал институт детских правозащитников авторитетной и востребованной структурой

Президент особо отметил, что сейчас крайне важно продолжать системную работу в новых регионах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на XXI Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей, специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные, чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан страны", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что многогранная деятельность уполномоченных по правам ребенка способствует укреплению традиционных ценностей, реализации масштабных и значимых проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения, совершенствование профильного законодательства и правоприменительной практики. Он особо отметил, что сейчас крайне важно продолжать системную работу в новых регионах России.

Президент уверен, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а принятые по его итогам решения обязательно найдут воплощение в реальных делах и начинаниях. "Желаю успехов в вашем благородном труде", - подытожил Путин.

XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в РФ проводится с 18 по 20 октября в Хабаровске. Участвуют уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, представители Администрации президента РФ, уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ и сотрудники их аппаратов, эксперты.