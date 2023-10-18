На Ямале возобновилось движение паромов на переправе Салехард - Лабытнанги

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до Салехарда

ТАСС, 18 октября. Работа паромной переправы Салехард - Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе возобновилась. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Движение паромов на переправе Салехард - Лабытнанги возобновлено", - говорится в сообщении.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до Салехарда, административного центра ЯНАО. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - на вездеходах на воздушной подушке и вертолетах.