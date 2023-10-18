В МЧС зафиксировали в 2022 году исторический минимум по гибели детей в пожарах

Замглавы министерства Анатолий Супруновский назвал профилактику таких происшествий приоритетным для министерства

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Исторический минимум по гибели детей при пожарах зафиксирован МЧС в 2022 году, сообщил замглавы министерства - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"Наша с вами совместная профилактическая работа позволила отметить в 2022 году минимальное количество погибших детей за всю историю статистического наблюдения по пожарам и последствиям от них", - сказал он в ходе Второго национального форума "Здоровье и безопасность детей".

Профилактику гибели детей в пожарах Супруновский назвал приоритетным для министерства в рамках особого поручения президента РФ от 2018 года. Замминистра отметил работу волонтеров в этом направлении.