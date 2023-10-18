Мишустин поздравил Безрукова с днем рождения

Глава кабмина подчеркнул, что во многом благодаря артисту губернский театр стал признанным центром драматического искусства, где на подмостках блистают признанные мастера и молодые артисты

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова с 50-летним юбилеем, отметив яркие театральные и кинообразы артиста.

"Актер, режиссер, педагог, руководитель театра - в любом проявлении вы органичны. Зрители восхищаются яркими образами, созданными вами в кино и на театральной сцене", - говорится в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что во многом благодаря Безрукову Московский губернский театр стал признанным центром драматического искусства, где на подмостках блистают признанные мастера и молодые артисты. Премьер-министр пожелал актеру вдохновения, здоровья и новых творческих проектов.

Безруков родился в Москве, окончил школу-студию МХАТ. В 1994-2013 годах являлся актером Московского театра под руководством Олега Табакова. С 2014 года - худрук Московского губернского театра, в частности, выступил режиссером спектаклей "Нашла коса на камень", "Маленький принц", "Дядя Ваня". Также он продолжает выходить на сцену как актер.

Дебютировал в кино в 1994 году. Среди его киноработ - Александр Белов в "Бригаде", милиционер Павел Кравцов в "Участке", Сергей Есенин в сериале "Есенин". В 2022 году стал руководителем актерской мастерской во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова. Награжден орденом Дружбы, является лауреатом Госпремии РФ в области театрального искусства 1996 года.