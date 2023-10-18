Реконструкцию путепровода "Текстильщики-1" завершат до конца года

На объекте ведется окраска бетонных поверхностей в подэстакадном пространстве и устройство защитного ограждения на путепроводе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Работы по реконструкции участка путепровода "Текстильщики-1" планируется завершить до конца этого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Реализация объекта улучшит комфортную и безопасную транспортную связь между Юго-Восточной хордой и Волгоградским проспектом", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, на объекте уже завершены дорожные работы по устройству деформационных швов и укладке асфальтобетонного покрытия на подходах к путепроводу, ведется окраска бетонных поверхностей в подэстакадном пространстве, устройство защитного ограждения на путепроводе.