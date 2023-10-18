В ГД внесли законопроект о наказании иностранцев за незаконные следственные действия в РФ

Согласно документу, за это может грозить до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект об уголовном наказании до пяти лет лишения свободы за проведение на территории РФ незаконных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий должностными лицами иностранных государств и международных организаций, в которых не участвует Россия. Об этом журналистам сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия").

"Внес вместе с коллегами в Государственную думу анонсированный ранее проект изменений в Уголовный кодекс РФ. Он предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное проведение на территории нашей страны следственных действий по инспирируемым за рубежом уголовным делам", - отметил Пискарев.

Он подчеркнул, что сбор доказательств, проведение в обход существующего порядка оперативно-разыскных мероприятий, допросы граждан РФ - очные или дистанционные, а также "получение от них образцов для экспертных исследований, к примеру отпечатков пальцев, генетического материала и так далее, попытки выманить россиян для последующего ареста за рубеж" представляют угрозу для безопасности российских граждан и государства, "поэтому должны стать уголовно наказуемыми". "Ответственность предлагаем установить до пяти лет лишения свободы. Подчеркну: это при условии, что в данных действиях нет признаков шпионажа. В последнем случае приговор будет более суровым", - отметил Пискарев.