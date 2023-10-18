В Москве популярность электронной медкарты выросла в 1,5 раза

Функционал электронной медицинской карты постоянно расширяется

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Электронная медицинская карта является одним из самых востребованных сервисов московского здравоохранения, его популярность в этом году выросла в 1,5 раза. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Электронная медкарта уже более 3,5 лет позволяет пациентам иметь доступ к данным о своем здоровье и здоровье своих детей в любое время, в любом месте. Иметь такую информацию под рукой действительно удобно, и это подтверждает рост популярности сервиса. С 2020 года москвичи обратились к своим электронным медкартам уже более 470 млн раз, из них более 215 млн - с начала этого года. По сравнению с прошедшим годом востребованность сервиса выросла в 1,5 раза", - сказала Ракова.

Она напомнила, что сегодня в электронной медицинской карте доступна следующая информация о здоровье москвича: результаты лабораторных и инструментальных исследований: КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии, включая доступ к изображениям снимков, протоколы осмотров специалистов, сведения о диспансерном наблюдении и диспансеризации, вызовах скорой помощи, результаты тестов на COVID-19 и данные о прививках, выписки из стационаров и другое.

Функционал электронной медицинской карты постоянно расширяется. Так, почти год назад москвичи получили возможность в веб-версии сервиса предоставлять врачам федеральных, частных и региональных клиник временный доступ к данным медкарты. Это позволило упростить получение медицинской помощи в организациях, не входящих в систему городского здравоохранения. Также в электронной медкарте на портале mos.ru горожане теперь могут записаться к врачу, добавила заммэра.