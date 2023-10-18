ВОЗ сообщила о выходе из-под контроля ситуации в Газе из-за задержки медпомощи

Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что поставки организации на границе с Египтом заблокированы уже четыре дня

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Ситуация в секторе Газа выходит из-под контроля из-за задержки поставок медицинской помощи из Египта. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Ситуация в Газе выходит из-под контроля. Каждую секунду ожидания медицинской помощи мы теряем жизни. Вот уже четыре дня поставки ВОЗ заблокированы на границе [Газы с Египтом]", - сообщил Гебрейесус на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Он также призвал все стороны конфликта остановить насилие.

Глава ВОЗ информировал 18 октября, что самолет организации с медицинской помощью для жителей сектора Газа приземлился в аэропорту египетского города Эль-Ариш, расположенного близ границы с палестинским анклавом. В понедельник агентство Reuters передавало, что власти Египта объяснили задержку поставок гуманитарных грузов на территорию Газы отсутствием сотрудничества по данному вопросу со стороны израильских властей, в частности блокировкой КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Ранее Египет обратился к представителям мирового сообщества, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш.