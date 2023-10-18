В учебнике "Основы безопасности и защиты Родины" будут главы про взрывчатку

Замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщил, что в новых регионах ведомство и волонтеры запускают курс с рабочим названием "Осторожно, мины"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МЧС России и волонтеры подготовят для нового учебника по дисциплине "Основы безопасности и защиты Родины" главы про взрывоопасные предметы. Об этом в ходе Второго национального форума "Здоровье и безопасность детей" сообщил замглавы МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"Опыт, полученный в пилотных регионах, ляжет в основу нового учебника "Основы безопасности и защиты Родины". В него планируется внести ряд глав про взрывоопасные предметы, подготовленных МЧС России и Национальным центром [помощи пропавшим и пострадавшим детям]", - сказал он.

В новых регионах, которые выбраны в качестве пилотных, МЧС и волонтеры запускают курс с рабочим названием "Осторожно, мины". Он будет включать памятки, видеоролики, в разработке находятся видеоигры и мультфильм. Для педагогов будут подготовлены методические рекомендации по преподаванию. Материалы для курса создаются при участии взрывотехников.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", куда вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины". Как заявлял глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, предмет будет давать школьникам знания о воинских обязанностях и военной службе.

Новый предмет появится в российских школах с 1 сентября 2024 года.