Информация о протоколе на Галкина за нарушение закона об иноагентах оказалась ошибочной

В Головинском районном суде Москвы сообщили, что произошла ошибка в электронной базе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Информация о том, что телеведущему Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) грозит штраф за нарушение закона об иноагентах, не соответствует действительности и связана с ошибкой в электронной базе суда, сообщили ТАСС в Головинском районном суде Москвы.

Накануне сообщалось, что в отношении Максима Галкина поступил протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, предусматривающий ответственность за непредоставление сведений о деятельности иноагента. "В суд поступил протокол в отношении человека с похожей фамилией - Глинкина М. А. Из-за сбоя в системе фамилия отображалась как Галкин М. А. На самом же деле в отношении Галкина протокол за нарушение правил деятельности иноагента не поступал", - заявили в суде.

Минюст включил Галкина в список иноагентов в сентябре 2022 года.