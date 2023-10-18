18 октября, 08:19

Информация о протоколе на Галкина за нарушение закона об иноагентах оказалась ошибочной

Максим Галкин . Михаил Почуев/ ТАСС
Максим Галкин
© Михаил Почуев/ ТАСС

В Головинском районном суде Москвы сообщили, что произошла ошибка в электронной базе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Информация о том, что телеведущему Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) грозит штраф за нарушение закона об иноагентах, не соответствует действительности и связана с ошибкой в электронной базе суда, сообщили ТАСС в Головинском районном суде Москвы.

Читайте также
Иностранные агенты в российском законодательстве. История статуса и его применение

Накануне сообщалось, что в отношении Максима Галкина поступил протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, предусматривающий ответственность за непредоставление сведений о деятельности иноагента. "В суд поступил протокол в отношении человека с похожей фамилией - Глинкина М. А. Из-за сбоя в системе фамилия отображалась как Галкин М. А. На самом же деле в отношении Галкина протокол за нарушение правил деятельности иноагента не поступал", - заявили в суде.

Минюст включил Галкина в список иноагентов в сентябре 2022 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация