В Думу внесли законопроект об отсрочке от военной службы для проходящих профобучение

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что инициатива позволит развить кадровый потенциал и в обозримой перспективе стабилизировать ситуацию с кадрами

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о праве на отсрочку от срочной военной службы для россиян, проходящих профессиональное обучение в рамках ученического договора. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Закон "О воинской обязанности и военной службе" предлагается дополнить новым положением, согласно которому россияне, получающие новую профессию рабочего или должность служащего в рамках ученического договора, имеют право на отсрочку от срочной военной службы. Действовать она будет только в период действия ученического договора.

В пояснительных материалах приводится статистика Минтруда, в которой говорится о том, что к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 млн человек. При этом уже сейчас оборонно-промышленный комплекс России, отрасли строительства, сельского хозяйства и здравоохранения заявляют об остром дефиците квалифицированных кадров, добавили авторы.

"Отсрочка от армии на период обучения по ученическому договору позволит развить кадровый потенциал и в обозримой перспективе стабилизировать ситуацию с кадрами", - сказал ТАСС Слуцкий.

По словам другого автора проекта, первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, "сегодня отдельные предприятия в российских регионах пытаются самостоятельно решить проблему нехватки кадров, заключая соответствующие соглашения с образовательными учреждениями и ученические договоры с работниками и соискателями". Парламентарий убежден, что реализация инициативы "позволит поддержать сегодня российские предприятия и предоставить им дополнительные государственные гарантии защиты инвестиций в профессиональное обучение работников".

Ученический договор - это договор на получение образования, заключаемый между работодателем и учеником. Работодатель обязуется обеспечить возможность обучения, а ученик - пройти такое обучение и в соответствии с полученной квалификацией и проработать по трудовому договору в течение определенного сторонами времени.

О призыве

В настоящее время призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. 4 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что с 1 января 2024 года на срочную службу будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет. При этом граждане, зачисленные в запас по достижении возраста в 27 лет до 31 декабря 2023 года, призыву подлежать не будут.