18 октября, 08:25
Палестино-израильский конфликт

Глава ВОЗ призвал разблокировать поставки медицинских средств в Газу

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что каждая секунда промедления приводит к потере жизней

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал немедленно предоставить возможность для поставок медицинских средств в сектор Газа. На четыре дня направленные ВОЗ медицинские материалы "застряли на границе", написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы нуждаемся в немедленном доступе, чтобы начать жизненно важные поставки", - отметил Гебрейесус. "На четыре дня поставки ВОЗ застряли на границе", - сообщил он, добавив, что каждая секунда промедления приводит к потере человеческих жизней.

Глава ВОЗ призвал к "прекращению насилия со всех сторон". 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТедрос Аданом Гебрейесус
© Информационное агентство ТАСС
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