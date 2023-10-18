Станцию МЦД-3 Митьково построят в 2024 году

Реализация объекта позволит обеспечить комфортную пересадку на трамвайную линию, а также пешеходную связь до станции метрополитена "Сокольники"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Работы по строительству остановочного пункта Митьково на третьем маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-3) планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Продолжается развитие инфраструктуры Московских скоростных диаметров - для удобства пассажиров реконструируются старые и возводятся новые станции и остановочные пункты. В частности, на остановочном пункте Митьково появится новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра отметил, что реализация объекта позволит обеспечить комфортную пересадку на трамвайную линию, а также пешеходную связь до станции метрополитена "Сокольники".

Как добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, готовность объекта составляет 50%. "В настоящее время завершены монолитные работы по устройству пассажирской платформы о.п. Митьково МЦД-3, строители приступили к работам по монтажу навесов, укладке плитки на платформах и внутренней отделке пассажирского вестибюля", - резюмировал Загрутдинов.