Понтифик призвал не допустить "гуманитарной катастрофы" в секторе Газа

ВАТИКАН, 18 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск объявил 27 октября днем молитвы за мир, к которому призвал присоединиться все христианские конфессии, а также представителей других вероисповеданий.

"Пугает возможность расширения конфликта в мире, в котором уже столько очагов войны. Нужно сложить оружие, прислушаться к крику о мире народов, бедняков, детей. Война не решает проблем, но сеет смерть и разрушение, множит ненависть и месть. Верующие должны принять только одну сторону в конфликте - мира, с помощью усердной молитвы. Поэтому в пятницу, 27 октября, объявляю день молитвы, поста и покаяния и призываю присоединиться представителей разных христианских конфессий, а также других вероисповеданий и всех тех, кому дорог мир", - сказал понтифик по завершении всеобщей аудиенции. Он также сообщил, что в соборе Святого Петра будет час молитвы за мир, и попросил принять в этой инициативе все церкви, "объединив народ божий".

Франциск также призвал не допустить "гуманитарной катастрофы" в секторе Газа, где "увеличиваются жертвы, и ситуация отчаянная".