ВЦИОМ: большинство россиян считают, что в РФ права детей защищены

По данным опроса, большая часть респондентов уверены, что школа должна обучать детей их правам и способам их защиты

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян считают, что в России права детей защищены. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Большая часть россиян считают, что в нашей стране права детей защищены - 74% (в том числе 19% абсолютно в этом уверены, а 55% отмечают, что права в основном защищены). Обратного мнения придерживаются 16% опрошенных", - говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, четверо из десяти россиян считают, что необходимо улучшать законы и усиливать работу в сфере защиты прав детей (41%). Около трети опрошенных полагают, что ничего менять не нужно (29%). Также 16% респондентов отмечают, что в сфере защиты прав детей уже и так много как законов, так и полномочий у правоохранительных органов.

О случаях нарушения прав детей в своем населенном пункте за последний год слышали более четверти россиян (28%), из них 7% слышали об этом часто. Семь из десяти опрошенных об этом лично не слышали (69%). Среди факторов, влияющих на результаты опроса, отмечаются возраст респондентов (с ситуациями нарушения прав детей знакомы 44% россиян в возрасте до 25 лет), а также урбанизированность и доход. Так, в крупных городах людям чаще встречается информация о нарушении прав детей (Москва, Санкт-Петербург - 34%, города-миллионники - 38%, село - 21%), граждане с плохим материальным положением слышали о таких ситуациях в 36% случаев, тогда как в группе с хорошим материальным положением - 23%.

По данным опроса, большая часть респондентов уверены, что школа должна обучать детей их правам и способам их защиты (85%). Каждый десятый россиянин придерживается обратного мнения (10%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 октября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.