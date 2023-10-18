18 октября, 08:55

Мизулина: более 1 тыс. уроков о безопасном интернете провели в школах в 2023 году

Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что на 2024 год организация планирует запуск Школы безопасного интернета в формате летней практики для школьников и студентов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. уроков по теме безопасного интернета прошло в школах 46 регионов России в 2023 году, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Сейчас в 46 регионах наши волонтеры на постоянной основе ежедневно проводят в школах уроки безопасного интернета. В этом году проведено свыше 1,1 тыс. подобных уроков в школах", - сказала она на пленарном заседании II Национального форума "Здоровье и безопасность детей".

На 2024 год Лига планирует запуск Школы безопасного интернета в формате летней практики для школьников и студентов.

"Конечно, не останавливается наша работа по подготовке методических материалов. Вместе с МВД в этом году мы сделали ряд новых материалов, в том числе по тематике, связанной с мошенничеством, криптовалютами", - добавила Мизулина. 

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