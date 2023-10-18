Клишас призвал страны стремиться к общему пониманию прав и свобод

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, важно работать с теми или иными государствами над появлением совместных правовых оснований

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Государства должны работать над формированием общих правовых оснований и общего понимания объема прав и свобод граждан, но говорить о создании надгосударственных судебных органов в рамках различных интеграционных институтов пока рано. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Очень важно работать над тем, чтобы появилось общее правовое основание с теми или иными государствами, общее понимание объема прав и свобод граждан и в рамках наших процессов интеграции на евразийском пространстве, и в рамках сотрудничества независимых государств. Эта работа, я знаю, идет, мы всячески это приветствуем", - сказал сенатор на VII международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

При этом, по его словам, пока рано говорить о создании "каких-то надгосударственных судебных органов в рамках тех или иных интеграционных институтов". Клишас добавил, что обсуждал этот вопрос и с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой, и в парламенте по этому вопросу есть консенсус. "Мне кажется, что пока время для этого не пришло", - сказал он.

Кроме того, отметил Клишас, сенаторы продолжают вместе с омбудсменом активно обсуждать, что еще можно сделать для того, чтобы граждане в РФ чувствовали себя более защищенными. "Вы можете посмотреть на последние нормативные акты, которые принимает парламент и которые инициирует правительство, и вы увидите, что даже в условиях специальной военной операции социальная защита граждан остается одним из самых приоритетных вопросов. Буквально в ближайшие недели парламент начнет рассматривать федеральный бюджет, из бюджета это тоже будет очень хорошо видно", - подчеркнул он.

Клишас добавил, что сегодня уполномоченному по правам человека необходимо заниматься не только вопросами восстановления нарушенных прав граждан, но и оказывать все необходимое содействие в реализации их законных прав и интересов. "Речь уже идет о том, чтобы уполномоченный не только вмешивался в ситуацию, когда нарушены права человека, но и чтобы он помогал людям воспользоваться теми правами, которые закон предоставляет человеку", - сказал он.