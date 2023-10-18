Омбудсмен отметила, что одним из главных направлений работы ее аппарата сегодня является помощь мирным гражданам, которые бежали или были эвакуированы с Украины, а также помощь семьям участников специальной военной операции

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что помогла восстановить права более 270 тыс. человек с 2022 года.

"Каждый год ко мне поступают десятки тысяч обращений, связанных с нарушением прав или с просьбой оказать помощь. В тесном взаимодействии с государственными органами и, конечно, с институтами гражданского общества мы оказываем помощь людям", - сказала Москалькова, выступая на международной конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов". "В 2022-2023 годах наша правозащитная поддержка была оказана в общей сложности более 270 тыс. человек", - добавила она.

Омбудсмен отметила, что одним из главных направлений работы ее аппарата сегодня является помощь мирным гражданам, которые бежали или были эвакуированы с Украины, а также помощь семьям участников специальной военной операции.