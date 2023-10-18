Онлайн-форум, посвященный радио, провели для московских школьников

Участники узнали, как идет подготовка к прямому эфиру, организуются концерты и съемки, обсудили влияние интернета на аудиторию радиостанций

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московские школьники познакомились с особенностями профессии радиоведущего и обсудили тенденции в сфере радиовещания на онлайн-медиафоруме в Московском дворце пионеров, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В центре медиатехнологий Московского дворца пионеров прошел онлайн-медиафорум "По волнам радиоэфира". Спикером мероприятия выступил известный радиоведущий Алексей Мануйлов. Он рассказал, как проводятся эфиры в современных радиостудиях. Участники узнали, как идет подготовка к прямому эфиру, организуются концерты и съемки, обсудили влияние интернета на аудиторию радиостанций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ребята также узнали, какие хитрости помогают справиться с волнением, на что обращать внимание при работе над голосом.