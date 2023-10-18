Источник сообщил, что Росимущество уволит главу управления в Приморье

Такое решение в отношении Дениса Горовчука связано с ненадлежащим обеспечением исполнения приказов и поручений

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко направил министру финансов Антону Силуанову представление к увольнению руководителя территориального управления Росимущества в Приморском крае Дениса Горовчука, сообщил ТАСС источник.

"Представление вынесено по результатам служебной проверки, проведенной во исполнение приказа Минфина России", - отметил источник.

По его словам, "увольнение Горовчука связано с ненадлежащим обеспечением исполнения приказов и поручений Росимущества по вопросам, связанным с организацией распоряжения имуществом, в том числе его уничтожением, а также невыполнением ряда ключевых показателей деятельности территориального управления".