18 октября, 09:45

Вокзалы и транспортно-пересадочные узлы на МЦД и МЦК подготовили к работе зимой

Все работники, которые будут задействованы в очистке инфраструктуры от снега и льда, обеспечены спецодеждой и инвентарем

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пассажирская инфраструктура МЦД и МЦК готова к работе в зимний период. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

"На 13 ТПУ МЦК и 42 ТПУ МЦД на входных группах и выходах на платформы установлены 1 053 двери, которые снимали в летний период. Обеспечивать температурный комфорт пассажиров в холодное время года будут 857 тепловых завес на МЦД и 256 на МЦК, в конкорсах эту функцию будут выполнять инфракрасные обогреватели", - значится в публикации.

Кроме того, осуществлены промывка и опрессовка отопительных систем. На остановочных пунктах проверено вспомогательное оборудование систем отопления - тепловые пушки. Также проведена ревизия систем освещения на платформах, промывка фасадов зданий, уборка платформ и помещений вестибюлей, определены места хранения песчано-гравийных смесей.

"Все работники, которые будут задействованы в очистке инфраструктуры от снега и льда, обеспечены спецодеждой и инвентарем", - заверили в МЖД. 

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