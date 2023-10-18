Журналисту "Дождя" грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Дмитрию Великовскому вменяется то, что он не предоставил своевременно требуемые от него сведения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы получил протокол о нарушении закона об иноагентах журналистом телеканала "Дождь" Дмитрием Великовским (телеканал и журналист внесены в реестр иностранных агентов в РФ). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд получил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) в отношении Дмитрия Великовского", - сказала собеседница агентства.

Великовскому вменяется то, что он не предоставил своевременно требуемые от него сведения. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и сотрудничающего с ними журналиста Дмитрия Великовского.

Согласно закону, физические лица - иноагенты должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иноагента, в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также на издаваемых и распространяемых ими материалах. Для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и работу в органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.