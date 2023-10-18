Голикова сообщила о сокращении числа абортов в 2022 году на 2,3%

По словам вице-премьера, с 2020 года талон родового сертификата применяется для оплаты в штате центров доабортного консультирования, работы психологов и социальных работников, поскольку эта деятельность "носит исключительно индивидуальный или персонифицированный характер"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество абортов в РФ снизилось в 2022 году на 2,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Проводим последовательную работу по снижению числа абортов, за 2022 год оно сократилось на 2,3%. В основном это обеспечено государственными медицинскими организациями, которые в рамках родового сертификата организуют работу с женщинами, желающими прервать беременность, чтобы не допустить этого и сохранить ребенка", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

По словам Голиковой, с 2020 года талон родового сертификата применяется для оплаты в штате центров доабортного консультирования, работы психологов и социальных работников, поскольку эта деятельность "носит исключительно индивидуальный или персонифицированный характер".

Говоря о мерах по повышению рождаемости в России, вице-премьер напомнила, что с 1 июля 2023 года реализуются соответствующие региональные программы. В настоящее время они действуют в 85 регионах страны, позже к ним подключатся новые субъекты. Она также отметила, что с 1 сентября в трех регионах - Новгородская, Пензенская и Тамбовская области - стартовал пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. "Его особенность - межведомственный характер, в проект вовлечены 18 федеральных органов исполнительной власти, регионы, муниципальные образования, а главное - жители тех регионов, которые участвуют в этом проекте. Пилот будет завершен 31 декабря 2024 года. По его итогам мы сформулируем перечень мероприятий, которые покажут свою эффективность, а также предложения по возможному пересмотру действующих мер поддержки рождаемости", - заключила вице-премьер.

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