18 октября, 10:01

В Москве начали высадку тюльпанов на клумбы

В столице высаживают несколько сортов тюльпанов, среди них "Стронг Голд", "Апельдорн", "Роял Вирджин" и "Шуга Лав"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 млн цветов, общая площадь клумб составит более 220 тыс. кв. м. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Как уточнили в КГХ, традиционно в Москве высаживают несколько сортов тюльпанов, среди них "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. После высадки цветники задекорируют разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы в случае сильных морозов. 

Теги:
РоссияБирюков, Петр ПавловичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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