Голикова сообщила о сокращении количества детских домов в России за пять лет почти на 19%

Число детей в них уменьшилось на 29%, отметила вице-премьер

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество детских домов в России за последние пять лет уменьшилось почти на 19%, а число детей в них - на 29%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За последние пять лет число детских домов сократилось почти на 19%, а число детей в них - на 29%, - сказала она. - Свою эффективность подтверждает профилактическая работа с родителями, направленная на сокращение отказов от новорожденных детей".

Голикова также отметила, что положительной динамики основных показателей в сфере профилактики социального сиротства удалось достичь в том числе и благодаря принятию плана мероприятий по профилактике социального сиротства до 2025 года. По ее словам, аналогичные планы были приняты во всех регионах страны.