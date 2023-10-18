В Москве начали набор волонтеров на выставку-форум "Россия"

Заявки в волонтерский корпус можно подать до 31 марта

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Набор волонтеров на выставку-форум "Россия", который откроется на ВДНХ 4 ноября, начался в Москве. К работе планируют привлечь более 5,3 тыс. человек, сообщается на сайте мэра столицы.

"В столице начался набор волонтеров на первую международную выставку-форум "Россия", которая пройдет на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Заявки в волонтерский корпус можно подать до 31 марта", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, слова которой приводятся в сообщении, в волонтерский корпус войдут свыше 5,3 тыс. человек старше 18 лет. "Это уникальное событие длительностью 160 дней по масштабу сравнимо с чемпионатом мира по футболу ФИФА-2018, Всемирным фестивалем молодежи и студентов - 2017 и Московским урбанистическим форумом - 2023, в которых волонтеры Москвы принимали самое активное участие. И для того, чтобы такое масштабное мероприятие прошло успешно, не обойтись без помощи волонтерского корпуса", - сказала она.

В сообщении уточняется, что волонтеры помогут гостям форума узнать о достижениях каждого региона России, их участие также понадобится при проведении культурно-развлекательной, образовательной и деловой программ. Волонтеры будут задействованы в зоне аккредитации, им предстоит взаимодействовать со спикерами, сопровождать их на площадке. Одно из направлений волонтерского корпуса - сопровождение гостей по Москве, которое будут осуществлять активисты молодежного сообщества "STOлица". Они будут встречать и провожать группы в аэропортах, на авто- и железнодорожных вокзалах, помогать организаторам с размещением участников в гостиницах.

Важное условие для прохождения отбора - готовность помогать в течение 24 и более смен за весь период выставки. Чтобы помощь добровольцев была качественной, им понадобится время для изучения площадок и информации о выставке. Координаторы корпуса подберут и составят для каждого участника индивидуальный график. По итогам мероприятия волонтеры получат благодарственные письма.