На Дмитровском шоссе появится гаражный комплекс с сервисом, мойкой и физкультурным центром

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого объекта

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Гараж с комплексом сервисных услуг предлагается построить на северо-востоке столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок площадью 1,9 га находится на Дмитровском шоссе, 167 в районе Северном. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого объекта.

"На рассматриваемой территории будущему инвестору город предлагает построить здание гаража площадью 56 тыс. кв. м с расширенной общественной функцией. Помимо автостоянки, здесь предполагается размещение автомойки, коммерческих объектов, физкультурно-оздоровительного центра и пунктов бытового обслуживания", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что функциональное назначение участка удачное, так как в непосредственной близости на улицах Академика Алиханова и Мерянка расположены жилые кварталы. "Это создаст не только дополнительные парковочные места для жителей, но и разнообразит инфраструктуру района", - добавили в мэрии.

Как уточнила Княжевская, инвестор на строительство гаражного комплекса будет определен по итогам проведения городского конкурса.