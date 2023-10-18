Ростехнадзор на 90 дней приостановил работу канатной дороги в Ялте

Причиной стали выявленные нарушения при ее эксплуатации

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Крымское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации пассажирской канатной дороги в Ялте и приостановило ее работу на 90 дней, сообщили в официальном Telegram-канале Ростехнадзора.

"Крымским управлением Ростехнадзора выявлены нарушения при эксплуатации ОПО (опасного производственного объекта - прим. ТАСС) II класса "Пассажирская канатная дорога" ООО "Крыммосмед" по адресу Ялта, пгт Кореиз, Севастопольское шоссе, 45 лит. 1. <…> Решением суда эксплуатация приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении.

По данным управления, установлено, что периодическое техническое освидетельствование объекта не проводится. В отношении юрлица составлены протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации канатной дороги и протоколы об административном правонарушении.