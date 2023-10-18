На Ставрополье создадут круглогодичный центр "Авангард" на базе детдома

В центрах школьников учат оказывать первую медицинскую помощь, проводят огневую и спортивную подготовку

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Первый на Ставрополье круглогодичный центр патриотического воспитания "Авангард" создадут на базе детского дома в Ессентуках, воспитанников детдома перевели в другие учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минобразования.

Перепрофилирование проводят в детском доме №35 в городе Ессентуки. Одна из задач центров "Авангард" - подготовка молодежи к военной службе, патриотическое воспитание. Они не предусматривают длительного проживания воспитанников, поэтому детей из детского дома перевели в другие учреждения.

"Работа по созданию центра "Авангард" организована, проводятся процедуры по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещений детского дома", - сказал собеседник, отметив, что воспитанники детдома переведены в другие учреждения с соблюдением всех гарантий прав несовершеннолетних.

На Ставрополье на базе школ работают пять центров "Авангард" в крупных городах края - Ставрополе, Невинномысске, Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске. В них проводят сборы для школьников из ближайших территорий, поскольку условий для проживания участников нет. В центрах школьников учат оказывать первую медицинскую помощь, проводят огневую и спортивную подготовку. Сеть центров в регионе планируется расширить за счет открытия площадок в школах городов с населением свыше 50 тыс. человек.

Бывший детский дом, в котором создают центр "Авангард", во время рабочей поездки посетили депутаты Думы Ставрополья. По мнению парламентариев, в регионе необходимо создать не менее четырех таких центров с возможностью проживания воспитанников, чтобы охватить основные территории края, сообщили журналистам в пресс-службе Думы края.

Центры военно-патриотического воспитания "Авангард" создают во всех регионах страны на основании поручения президента России Владимира Путина. Центры должны стать ресурсом для выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на формирование патриотизма у молодых граждан.