На границе РФ и Эстонии под Псковом пресекли контрабанду 40 кг старинных монет

В общей сложности в грузе находилось более 10,6 тыс. монет

ПСКОВ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники псковской таможни пресекли контрабанду почти 40 кг монет, в том числе фартингов и пенни, возраст которых составляет более 100 лет. В общей сложности в грузе находилось более 10,6 тыс. монет, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"На российско-эстонской границе сотрудники таможенного поста МАПП "Куничина Гора" в кабине транспортного средства международной перевозки обнаружили 10 620 монет из различного металла, разных стран, годов выпуска и достоинства. Их общий вес превышает 38,8 кг. Среди десятка тысяч монет таможенники выявили 11 фартингов и пенни, изготовленных более 100 лет назад", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, автомобиль, въезжающий с товаром из Эстонии, таможенники осмотрели с применением инспекционно-досмотрового комплекса. "На полученном рентгеновском изображении сотрудники выявили нехарактерные затемнения в области кабины. Было принято решения о проведении таможенного досмотра. Водитель пояснил, что с просьбой к нему перевезти через границу монеты обратился незнакомый человек и не предупредил его, что этот товар необходимо декларировать", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), назначена таможенная экспертиза.