В РФ за два года вдвое увеличилось число восстановленных в родительских правах

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, более 3 тыс. семей восстановлено

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. За последние два года в России вдвое увеличилось число родителей, восстановленных в родительских правах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Еще одна чувствительная тема - это профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений. За последние два года мы наблюдаем тенденцию, когда вдвое увеличилось количество родителей, восстановленных в родительских правах. А это значит, что более 3 тыс. наших семей восстановлено и дети могут жить и воспитываться с кровными родителями", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".