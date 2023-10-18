Контролеры-роллеры в Москве выявили почти 600 нарушений правил парковки

Также они направили 20 заявок на исправление дорожной инфраструктуры

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Контролеры-роллеры "Московского паркинга" выявили почти 600 нарушений в этом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Как рассказал заммэра Москвы <...> по вопросам транспорта Максим Ликсутов, контролеры-роллеры в теплый сезон следят за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств, а также помогают водителям. Всего в этом году контролеры-роллеры ответили на более 500 вопросов от автомобилистов. Кроме того, по итогам сезона, контролеры выявили 584 нарушения правил парковки и направили 20 заявок на исправление дорожной инфраструктуры", - значится в сообщении.

Впервые контролеры-роллеры появились на улицах Москвы четыре года назад."Их преимущество в том, что за день они проезжают больше 30 км и успевают помочь большему числу водителей, чем если бы передвигались пешком", - отметили в пресс-службе.

После наступления холодов контролеры-роллеры вернулись к своему обычному пешему формату работы и продолжают помогать водителям.