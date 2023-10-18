Охват новорожденных расширенным скринингом в России составляет более 99%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 июля реализуются региональные программы по повышению рождаемости

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Охват новорожденных расширенным неонатальным скринингом, запущенным в России с начала года, составляет более 99%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С 2023 года мы начали проводить расширенный неонатальный скрининг новорожденных, который позволяет выявить более 40 врожденных наследственных заболеваний в самом начале их развития и своевременно начать лечение. Для этого в 2022 году в 10 регионах созданы соответствующие центры и один центр - для проведения подтверждающей диагностики. В настоящее время скринингом охвачены более 99% новорожденных", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Голикова добавила, что с 1 июля 2023 года реализуются региональные программы по повышению рождаемости. Пока они есть в 85 регионах РФ, остальные субъекты "подключатся позже", пояснила вице-премьер. Регионы запланировали более 3,5 тыс. мероприятий по повышению рождаемости, 700 из которых - новые, уточнила она.

"Основные направления - это развитие системы господдержки семей с детьми, создание механизмов улучшения их жилищных условий, повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, улучшение репродуктивного здоровья населения и другие", - пояснила Голикова.