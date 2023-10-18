Голикова сообщила, что 78% детей от 5 до 18 лет в России получают допобразование

По словам вице-премьера, это почти 18 млн детей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Почти 18 млн, или 78% детей в возрасте от 5 до 18 лет в России получают дополнительное образование. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На 1 октября его (дополнительное образование - прим. ТАСС) получают почти 78% детей от 5 до 18 лет, это почти 18 млн ребят", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей в РФ".

Как отметила Голикова, по итогам 2022 года доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, которые занимаются физической культурой и спортом, выросла до 90%. "Это почти 25 млн детей. Также растет численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые охвачены адаптивной физической культурой и спортом", - отметила вице-премьер.

Она также добавила, что стартовавшая в 2021 году программа "Пушкинская карта" позволила бесплатно посещать культурные мероприятия почти 9 млн детей. За весь срок действия программы продано почти 46 млн билетов на общую сумму 23 млрд рублей.

Вице-премьер подчеркнула, что для развития творческих талантов до конца 2024 года планируется реконструировать и капитально отремонтировать более 900 региональных и муниципальных детских школ искусств. "Почти 2 тыс. детских школ искусств и училищ будут оснащены музыкальными инструментами и учебными материалами, а также современным оборудованием", - сообщила Голикова.

Помимо этого, продолжается работа по введению должности советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями. "С 1 сентября эти специалисты появились по всех регионах и почти в 3 тыс. организаций среднего профессионального образования", - заключила вице-премьер.