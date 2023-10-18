Патриарх Кирилл считает, что Россия осталась свободной благодаря ядерному оружию

Глава РПЦ вручил физику Радию Илькаеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия осталась независимой и свободной благодаря ядерному оружию, созданному "под покровом преподобного Серафима Саровского". Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вручая физику Радию Илькаеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени.

"Радий Иванович - это, я бы смело сказал, великий русский ученый. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной, и, конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну", - сказал предстоятель РПЦ.

Орден преподобного Сергия Радонежского, учрежденный в декабре 1978 года, имеет три степени. Первой степенью награждаются предстоятели поместных церквей, руководители международных религиозных организаций и инославных церквей, представители органов власти РФ.

Радий Илькаев - специалист в области теоретической и экспериментальной ядерной физики, автор и соавтор свыше 600 научных трудов по оборонной тематике, один из разработчиков термоядерных зарядов и мер повышения безопасности ядерного оружия.