"Защитники Отечества" и МО РФ создали комиссию для помощи бойцам "Вагнера"

Готовые документы будут выдавать через фонд и его региональные филиалы, сообщила председатель организации Анна Цивилева

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" создал совместную с Минобороны РФ комиссию, деятельность которой будет направлена на помощь бойцам ЧВК "Вагнер" в получении статуса ветеранов боевых действий, а также удостоверений инвалидов боевых действий, сообщила в Нижнем Новгороде председатель организации Анна Цивилева.

На встрече с участниками СВО и их семьями Цивилева рассказала, что сейчас в фонде на первое место вышли задачи по помощи в оформлении документов, необходимых для получения удостоверений ветеранов боевых действий, а также удостоверений инвалидов. Фонд помогает также взаимодействовать с врачебными комиссиям.

"Мы сейчас, наверное, единственная структура, которая с этим министерством (обороны - прим. ТАСС) выстроила регулярное взаимодействие. <…> Мы начали переговоры с "Вагнером" еще до всех трагичных историй этой компании. Мы ездили в Петербург, они к нам приезжали в наш фонд, в филиал в Москве. Мы встречались с главным юристом, который сейчас отвечает за сбор этих документов. Мы выступили инициаторами в Минобороны для того, чтобы была создана специализированная комиссия по ЧВК "Вагнер", чтобы они собирали документы, которые приводит юрист, юридическая служба, рассматривали их, выдавали", - рассказал Цивилева.

Она добавила, что готовые документы будут выдавать через фонд и его региональные филиалы. В случае, если у участников СВО не будет возможности получить их в филиале, документы доставит социальный координатор.

"Завтра, в четверг, у нас заседание первой комиссии", - добавила председатель фонда.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы у людей, которые героически защищали интересы России в рамках ЧВК, было понимание, что "они включены в справедливый круг внимания и заботы". "И в будущем все положенные выплаты, льготы <…> будут в такой же равной доступности", - заключила Цивилева.