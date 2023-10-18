Госдеп заявил, что США вывезли из Израиля 1,5 тыс. американцев

Всего было предложено более 5 тыс. мест на воздушном и наземном транспорте, однако самолеты и суда отправлялись полупустыми, пишет The Washington Post

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. американцев с семьями покинули Израиль на предоставленном государством транспорте. Об этом неназванный представитель Госдепартамента сообщил газете The Washington Post.

По словам собеседника издания, Соединенные Штаты с 13 октября предложили гражданам более 5 тыс. мест на воздушном и наземном транспорте, предоставленном властями для выезда из Израиля. Однако, как отметили в Госдепе, самолеты и суда США отправлялись из еврейского государства полупустыми.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам США, желающим уехать, воспользоваться этой помощью при везде, пока она доступна", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, рейсы из аэропорта Бен-Гурион будут осуществляться как минимум до воскресенья.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,5 тыс. палестинцев, ранены свыше 13,7 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.