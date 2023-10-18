Более 50% зафиксированных камерами в Москве нарушений приходится на превышение скорости

Штраф за нарушение скоростного режима варьируется от 500 рублей до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Каждое второе зафиксированное с начала года камерами в Москве нарушение касается превышения скорости. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Какое нарушение ПДД чаще всего фиксировали камеры в Москве? Превышение скорости. На него приходится более 51% всех зафиксированных дорожными камерами нарушений с начала года. Штраф за нарушение скоростного режима варьируется от 500 рублей до 5 тыс. рублей в зависимости от величины превышения", - значится в публикации.

Отмечается, что каждая восьмая авария с пострадавшими происходит из-за несоблюдения скоростного режима. Также приводятся данные ВОЗ, согласно которым увеличение средней скорости на 1 км/ч влечет за собой рост числа смертельных ДТП на 4-5%.

"Чтобы поездки по городу были безопасными, ЦОДД устанавливает комплексы фотовидеофиксации - всего 3,8 тыс. камер, внедрил систему видеоаналитики - на МКАД работает 770 камер, изменил правила проезда для грузового транспорта, улучшает схемы движения, добавляет новые полосы, устанавливает светофоры и организует пешеходные переходы. Благодаря работе транспортного комплекса и Госавтоинспекции Москва сегодня - самый безопасный регион России", - заключили в департаменте.